'Ainda Estou Aqui' é alvo de disputa entre produtora de Salles e advogado

Produtora de Walter Salles entrou com uma contestação no dia 20 de fevereiro de 2025, dias antes da cerimônia do Oscar. A oposição tem até 15 meses para ser analisada, de acordo com o site do Inpi.

Procurado, João Duarte informou que não tem disponibilidade para falar do assunto. "Quando tiver disponibilidade, [eu] entro em contato", disse o advogado, em conversa com a reportagem.

Videofilmes não retornou até o momento. Se o fizer, o texto será atualizado.

O longa vencedor do Oscar de melhor filme internacional chega ao catálogo do Globoplay neste domingo (6). Além da categoria, o filme também concorreu em melhor atriz, com Fernanda Torres, e melhor filme. O filme brasileiro foi superado por "Anora" em ambas as categoria.

Baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, publicado em 2015, o filme narra a história de Eunice Paiva (mãe do escritor). Ela enfrenta a violência do regime ditatorial depois da prisão e do desaparecimento do marido, o deputado cassado Rubens Paiva.

Marca x título