Edu Sterblitch fica irreconhecível em musical de 'Uma Babá Quase Perfeita'

Após o sucesso nos cinemas em 1993, com atuação de Robin Williams, "Uma Babá Quase Perfeita" garantiu o Oscar de 1994 na categoria "Melhor Maquiagem e Penteados". Na versão brasileira do musical inspirado no filme, quem assume o papel principal é Eduardo Sterblitch. O ator, no ar em "Garota do Momento", na Globo, impressiona o público principalmente pela agilidade em que transita entre as duas facetas de seu personagem durante a peça.

Na trama, ele vive Daniel Hillard, um pai amoroso, que se separa da mulher e, afastado dos filhos por uma decisão judicial, resolve se disfarçar para se aproximar deles na pele de uma excêntrica babá britânica, a Sra. Euphegenia Doubtfire. O disfarce rende valiosas lições de paternidade e, claro, muitas trapalhadas.

Mas o que a babá brasileira têm de diferente? "A brasileira tem mais swing, né? A gente sabe se virar melhor na dificuldade", brinca Eduardo Sterblitch.