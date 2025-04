4 atrizes de Hollywood que foram muito indicadas, mas nunca levaram o Oscar

É interessante que eu não possa ficar decepcionada com um resultado no qual achei que era merecedora Angela Basset, à Town and Country Magazine

Angela Bassett concorreu ao Oscar duas vezes Imagem: Divulgação

Amy Adams, 50, já foi seis vezes indicada e não venceu nenhuma. Por seu trabalho em "O Mestre" (2012) e "Trapaça (2013)", Amy concorreu na categoria de Melhor Atriz; já por "Retratos de uma Obsessão" (2005), "Dúvida" (2008), "O Vencedor" (2010) e "Vice" (2018) disputou um Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante.

Amy Adams em cena em "Trapaça" (2013) Imagem: Divulgação

Michelle Williams, 44, concorreu a cinco Oscars, mas nunca venceu. Em 2011 foi indicada a Melhor Atriz por "Namorados para Sempre", em 2012 por "Sete Dias com Marilyn" e em 2024 por "Os Fabelmans". Já em 2006 e 2017 recebeu indicações por "O Segredo de Brokeback Mountain" e "Manchester à Beira-Mar", mas na categoria Melhor Atriz Coadjuvante.