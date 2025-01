Influencer gringa viralizada com Machado de Assis exalta 'Ainda Estou Aqui'

A atriz brasileira citou a influenciadora e booktoker quando abriu sua conta no TikTok em julho do ano passado, quando "Ainda Estou Aqui" nem tinha estreado no Brasil.

"Fernanda Torres estreando aqui no TikTok (...) daqui a pouco vou postar uma coisa interessante sobre o Machado de Assis em homenagem a Courtney Novak, essa influenciadora tiktoker que fez essa coisa linda que foi viralizar Brás Cubas nos EUA", falou ela.

"Queria aproveitar essa minha estreia pra falar de uma das coisas mais legais que aconteceu dentro dessa plataforma que foi a viralização do 'Brás Cubas', do Machado de Assis. Isso é uma coisa extraordinária. A gente deve isso a Courtney Novak, que é uma influenciadora, uma tiktoker, e ela se propôs a ler livros de todo o mundo e comentar, e dentre todos, é claro, ela ficou assombrada com a qualidade do Machado de Assis", disse Fernanda em seu vídeo de estreia no TikTok.