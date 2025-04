Oscar muda e exigirá mais de quem vota nos filmes; entenda as regras

O período de votação para as indicações ocorrerá de 12 a 16 de janeiro de 2026, com os nomeados anunciados em 22 de janeiro. O tradicional Almoço dos Indicados está marcado para 10 de fevereiro, enquanto a votação final para os vencedores acontecerá entre 26 de fevereiro e 5 de março — dez dias antes da cerimônia, prevista para 15 de março.

Pela primeira vez, todos os indicados em cada categoria aparecerão na cédula de votação final, e não somente o título do filme. A medida beneficia profissionais frequentemente nomeados, como a compositora Diane Warren e o designer de som Greg P. Russell, que agora terão seus nomes explicitamente reconhecidos.

Prêmio inédito

Um dos destaques das novas regras é a introdução do prêmio de melhor elenco, que celebrará o trabalho colaborativo de diretores de elenco, cineastas e produtores na seleção dos atores. A escolha dos indicados será feita pela Divisão de Diretores de Elenco da Academia, que analisará os filmes elegíveis e selecionará até dez finalistas com base em sua contribuição criativa.

Os finalistas participarão de um evento especial, no qual os membros da Divisão assistirão a vídeos de cinco minutos e debaterão com os diretores de elenco. Para concorrer, os responsáveis deverão enviar uma descrição detalhada do processo de seleção e uma lista completa do elenco. O comitê definirá até dois profissionais principais por filme — podendo, em casos excepcionais, incluir um terceiro nome.

IA, elegibilidade internacional e fiscalização

As regras também trazem orientações mais claras sobre o uso de inteligência artificial generativa na produção de filmes, embora os detalhes ainda não tenham sido divulgados. Outra mudança significativa é a expansão da elegibilidade para cineastas internacionais em diversas categorias.