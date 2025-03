Colono israelense invadiu terras de diretor em 2024 e ameaçou estuprá-lo

An Israeli settler threatens to rape a Palestinian farmer pic.twitter.com/Scl5sFnH8V ? Nic Robertson (@NicRobertsonCNN) September 12, 2024

Ballal dedica sua vida a mostrar a violência na região. Em "Sem Chão", Ballal se juntou ao também palestino Basel Adra e aos israelenses Yuval Abraham e Rachel Szor para mostrar a colonização israelense das aldeias Masafer Yatta, no sul da Cisjordânia. O diretor também é parte do projeto Humans of Masafer Yatta, que conta as histórias dos indivíduos afetados pelo conflito.

Foi a equipe do documentário quem denunciou o sequestro de Hamdan Ballal. Segundo o codiretor de "Sem Chão" Yuval Abraham, Ballal foi linchado por um grupo de colonos israelenses. À Reuters, uma testemunha confirmou que o ataque aconteceu durante uma reunião para o Iftar, o fim do jejum diário do Ramadã. Ainda de acordo com Yuval Abraham, Ballal ficou ferido e chamou uma ambulância, mas o veículo foi invadido por soldados israelenses que o levaram.

The group of armed KKK-like masked settlers that lynched No Other Land director Hamdan Ballal (still missing), caught here on camera. pic.twitter.com/kFGFxSEanY ? Yuval Abraham ???? ????? (@yuval_abraham) March 24, 2025

Basel Adra, codiretor de "Sem Chão", ficou com o filho do diretor. "Estou com Karam, filho de 7 anos de Hamdan, na frente do sangue dele em sua casa, após colonos o lincharem. Hamdan, codiretor do nosso filme 'Sem Chão', ainda está desaparecido após ser sequestrado por soldados, ferido e sangrando. É assim que eles apagam Masafer Yatta", disse o cineasta no X na noite de ontem.

Segundo Yuval Abraham, Hamdan Ballal passou a noite detido numa delegacia. No X, Yuval afirmou que uma advogada conseguiu contato com Ballal, que disse ter passado a noite "algemado e vendado", sendo espancado por dois soldados numa base do exército israelense.