'Bloco da Fernanda Torres' faz vaquinha online após multa de R$ 15 mil

Recorremos duas vezes. Tentamos diálogo com representantes da prefeitura. Tentamos explicar, argumentar, abrir uma escuta. Nada adiantou. Clara, em vídeo publicado no Instagram

Organizadores decidiram abrir uma vaquinha online para arrecadar o valor da multa. Eles pedem a ajuda de quem esteve presente no evento, acredita no Carnaval de rua e defende a cultura que nasce do povo.

O 'A Vida Presta' nem é oficialmente um bloco. Foi tudo no improviso, para trazer um pouco de alegria pra São Paulo. Todo mundo que tocou e organizou está no corre para fechar as contas e ninguém tem R$ 15 mil sobrando no fim do mês. A vida presta, apesar da prefeitura. E nós continuaremos aqui, sorrindo. Clara

Procurada por Splash, a Prefeitura de São Paulo não retornou até o momento. Se o fizer, o texto será atualizado.