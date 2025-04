Halle Berry diz para atrizes negras não cobiçarem o Oscar: 'Não é para nós'

Única negra a vencer o Oscar de melhor atriz, Halle Berry, 58, aconselhou outras atrizes negras a "não cobiçarem" a estatueta porque a maior premiação do cinema mundial "não foi feita" para reconhecer e premiar artistas negros.

O que aconteceu

Halle, que venceu o Oscar em 2002 pela atuação em "A Última Ceia", disse que sua vitória foi uma exceção que não representou mudanças na Academia, entidade responsável pelo Oscar. "Minha conquista realmente importou? Realmente mudou algo para as mulheres negras? Para as minhas irmãs? Para a nossa jornada?", desabafou a atriz no documentário "Number one on the call sheet", da Apple TV+.

Berry destacou que vislumbrou uma nova vitória para uma atriz negra em 2021, quando Viola Davis e Andra Day foram indicadas, mas elas não venceram. "Tinha 100% de certeza de que aquele seria o ano em que uma delas levaria o prêmio. Por razões diferentes e igualmente belas, ambas mereciam vencer e eu tinha certeza disso".