Maria Bonita, Rita Lee e BDSM: 5 livros escritos por mulheres para você ler

Talyta Vespa "Maria Bonita: Sexo, Violência e Mulheres no Cangaço", de Adriana Negreiros, é uma obra fundamental para quem busca compreender a complexidade da figura de Maria Bonita e do cangaço na totalidade. A autora resgata a história real dessa mulher transgressora, desvendando os mitos e as verdades sobre sua vida.

Ao romper com a visão romantizada e heroica, Negreiros apresenta uma Maria Bonita humana, com suas contradições e desafios, e nos convida a refletir sobre o papel da mulher no contexto histórico do Brasil. A obra é essencial para quem se interessa por história, gênero e cultura popular, oferecendo uma nova perspectiva sobre um dos personagens mais emblemáticos do nosso país.