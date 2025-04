Cerimônia do Prêmio Jabuti 2025 acontecerá em nova cidade; saiba qual

Mais tradicional premiação literária do país, a 67ª edição do Prêmio Jabuti acontecerá no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Depois de anos em São Paulo, a cerimônia mudará para a capital fluminense por conta do novo título recebido pela cidade. A partir de hoje, o Rio de Janeiro tem o título de Capital Mundial do Livro concedido pela Unesco.

Ainda que ocorra apenas em novembro, a premiação promoverá diversas atividades ao longo do ano. Organizado em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura, eles promoverão debates com autores e editores premiados, além de uma participação especial na Bienal do livro do Rio — que acontecerá em junho.