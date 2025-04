Chimamanda Adichie e Taís Araujo estarão juntas em papo na Bienal do Rio

Uma das escritoras mais festejadas de sua geração, a nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie será uma das principais atrações da Bienal do Livro do Rio de Janeiro deste ano. Além de participar da abertura do evento, no dia 13 de junho, a autora dividirá uma mesa com a atriz Taís Araujo.

É de se imaginar que temas como feminismo e a vida de mulheres negras, caros a ambas, terão espaço no bate-papo. A força das histórias, que fez com que o nome de Chimamanda se tornasse mundialmente famoso após uma palestra que viralizou na internet, também é um assunto para se apostar.

"Estou em êxtase de ter a oportunidade de entrevistar uma das autoras que mais mexeram comigo, com muitos livros incríveis. A Chimamanda está vindo para a Bienal para lançar o novo livro dela e vale a pena ouvi-la, ela é incrível. Estou muito feliz e honrada com esse convite", diz Taís por meio de um comunicado compartilhado pela organização do evento.