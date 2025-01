De Amyr Klink a Socorro Acioli: 5 livros inspiradores para começar o ano

"Cem Dias entre Céu e Mar", de Amyr Klink (Companhia de Bolso)

Luiza Stevanatto - Esse é perfeito para quem quer começar o ano dando aquele gás nas metas, projetos e tudo mais. Em 1984, Klink fez, sozinho, a travessia do Atlântico Sul a remo, e conta todos os detalhes dessa viagem no livro. Aqui ele fala de encontros mágicos com baleias (e assustadores com tubarões), reflexões sobre a solidão, preparativos, obstáculos, soluções...

Além de uma história deliciosa, Klink dá uma verdadeira lição de determinação e organização, que foi essencial para que a travessia fosse concluída. Neste ano, a história vai virar um filme dirigido por Carlos Saldanha e protagonizada por Filipe Bragança. As gravações foram acompanhadas pelo próprio Klink. "Eu percebi que ele estava muito emocionado, muito feliz com o que ele estava assistindo, muito satisfeito", contou o ator, em entrevista a Splash.

"O Exercício da Incerteza", de Drauzio Varella (Companhia das Letras)

Luiza Vidal - Para quem é fã do médico e escritor Drauzio Varella, o "O Exercício da Incerteza" deveria ser leitura obrigatória. No livro, escrito durante a pandemia de covid-19, o autor traz mais detalhes de sua vida, principalmente como médico —a chegada do HIV e epidemia de tuberculose nos presídios, por exemplo.