Abuso sexual e união LGBT: livro de Papa Francisco aborda temas sensíveis

Publicação defende a necessidade de a Igreja acompanhar os fiéis homossexuais no "caminho de fé", condenando discriminações e atos de violência contra essas pessoas. Ele condena iniciativas que buscam equiparação entre "uniões homossexuais" e "matrimônio".

As uniões civis são outra coisa, e a esse respeito eu já disse várias vezes ser justo que essas pessoas que vivem o dom do amor possam ter cobertura jurídica, assim como todas as outras. Jesus frequentava e muitas vezes ia ao encontro de pessoas que viviam à margem, que viviam nas periferias existenciais, e é isso o que a Igreja deveria fazer hoje com as pessoas da comunidade LGBTQIAP+.

Papa Francisco na praça de São Pedro, em Roma Imagem: Xinhua/Evandro Inetti/ZUMAPRESS

Há menção no livro sobre a utilização da imagem de Bento XVI para fins ideológicos e políticos por aqueles que não aceitaram sua renúncia. O pontífice, porém, ressalta a coragem do antecessor.

Também foi um choque descobrir, em 11 de fevereiro de 2013, que Bento XVI decidira renunciar ao pontificado [...] Depois, porém, entendi: certamente Bento meditara e rezara muito antes de tomar aquela decisão histórica e corajosa.

Francisco também critica o comércio de armas e remédios abortivos, por, segundo ele, estarem relacionados a ações com maior lucro. "Há países que investem precisamente nesse setor e baseiam sua economia no mortífero comércio armamentista. Nós no Vaticano, é claro, não o fazemos, mas, como a Santa Fé está de modo histórico envolvida em investimentos financeiros, sabemos que as ações com maior lucro estão relacionadas às fábricas de armas e aos fármacos abortivos."