Mãe transforma dor de suicídio da filha em HQ: 'Escrever é minha salvação'

'Falar do monstro para lidar com ele'

Ela explica que, embora compreenda os receios em relação ao assunto, a orientação atual de especialistas e da ONU é clara: "Existe um consenso de que é preciso falar e de que o não falar, o seguir com isso como um tabu, traz prejuízos gigantescos de várias formas e contribui com o aumento das taxas".

Para Nanna, o silêncio impede que a questão seja trabalhada abertamente, levando os jovens a buscarem informações em locais inadequados. A autora enfatiza a importância de criar espaços seguros para a conversa —dentro e fora de casa.

Se o jovem não se sente à vontade para falar disso com a pessoa certa, ele vai se sentir à vontade para falar com a pessoa errada. O tema continua lá. A gente entende que é o básico da terapia, você precisa falar do monstro para lidar com ele.

'Estou cercada de mães que estão segurando filhos na beira do abismo'