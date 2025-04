Livros picantes: veja 5 dicas para esquentar nesse friozinho

"A Casa dos Budas Ditosos", João Ubaldo Ribeiro

Talyta Vespa (Repórter Especial do UOL): "A Casa dos Budas Ditosos" é uma obra deliciosa do jornalista e escritor João Ubaldo Ribeiro. O ensaio, bem-humorado e sarcástico, é um monólogo de uma mulher baiana nascida nos anos 1960. Uma afronta à moralidade, Ubaldo deixa até as mais pudicas molhadas com suas cenas de sexo detalhadas e descritas em palavras inteiras. Explícito, mas de escrita formidável, cheia de vírgulas e apostos, o escritor dá vida à personagem e aos seus desejos —todos executados. "A Casa dos Budas Ditosos" faz parte da série "Plenos Pecados", da Editora Objetiva; é a obra que retrata a luxúria. Leiam, deliciem-se, se dispam de pudores e gozem com a escrita de Ubaldo."

"Tudo É Rio", Carla Madeira

Talyta Vespa (Repórter Especial do UOL): "Uma das mais delicadas obras da escritora contemporânea Carla Madeira, "Tudo É Rio" é um regozijo a quem se debruça sobre palavras. A história se desenvolve entre desejos de três personagens, que se entrelaçam em amores e dores, e é nas emoções que Carla Madeira prende o leitor à sua narrativa. Seu triângulo amoroso é construído sem clichês, dedicando a cada personagem a própria complexidade. Cada palavra colocada minuciosamente faz com que a escrita seja um deleite à parte, fazendo com que o livro seja saboreado também por essa vertente."