Woolf, Hilst, Amado e mais: 5 livros para conhecer melhor grandes autores

Boa porta de entrada para as crônicas de Hilda é esse volume que reúne mais de cem textos. Neles vemos as habituais patadas e bordoadas da autora, que olha para o mundo ao seu redor sempre com mirada aguda, irônica, escrachada.

"Nove Histórias", de J.D. Salinger (Todavia, tradução de Caetano W. Galindo)

Fernanda Talarico - "Nove Histórias" é uma maneira que o autor Salinger encontrou para esmiuçar a vida americana no pós-guerra com humor e delicadeza. Histórias que fazem o leitor refletir e conhecer um pouco mais sobre a visão do autor de "O Apanhador no Campo de Centeio".

"A Morte e a Morte de Quincas Berro D'Água", de Jorge Amado (Companhia das Letras)