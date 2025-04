Das prateleiras aos palcos: 5 livros que viraram peças de teatro

Fernanda Talarico - "Você nunca mais vai enxergar Oz da mesma forma": é isso que o livro escrito por Gregory Maguire promete. Em uma edição linda da Darkside, a obra reconta a conhecida história do Mágico de Oz, mas de uma maneira que não poderíamos esperar. Claro, nesta altura do campeonato, não é mais algo tão surpreendente, afinal foi este título que deu origem à famosa peça homônima da Broadway e também ao filme.

"A Casa dos Budas Ditosos", de João Ubaldo Ribeiro (Alfaguara)

Luiza Stevanatto - "Com seus pés ficandos no poder da libido, CLB é antídoto para todo e qualquer moralismo", escreve Fernanda Torres, estrela do monólogo baseado no livro, que reuniu mais de 700 mil pessoas em todo o país.

Um clássico da literatura erótica, "A Casa dos Budas Ditosos" traz o depoimento de CLB, uma mulher baiana de 68 anos que narra com todos os detalhes suas aventuras sexuais. Para além de mergulhar nas histórias luxuriosas de CLB, a obra navega pela sexualidade da brasileira dos anos 40 ao 90, com todos os moralismos e transformações que a cercaram.