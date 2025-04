Dia Mundial do Livro: mas o que é um livro?

Insisto: o que é um livro?

Dia 23 de abril se comemora o Dia Mundial do Livro, data escolhida por tocar em pontos da biografia de Inca Garcilaso de la Vega, William Shakespeare e Miguel de Cervantes. Com esses nomes a coisa começa a ficar mais interessante.

Romancistas, poetas, dramaturgos, filósofos, cronistas, contadores de causos e provocadores de diferentes estirpes. Por meio dos livros que uma série de homens e mulheres formidáveis —e outros tantos desprezíveis, que sempre existiram aos montes— levaram suas ideias e histórias adiante. Fizeram com que pensamentos deixassem suas cabeças e chegassem a outras pessoas em diferentes lugares do espaço e do tempo.

O que é um livro? A plataforma para a transmissão de diferentes formas de conhecimento, dos discursos cristalinos às ficções mais inventivas. Conhecimento fundamental para forjar, elaborar e solidificar a complexa e muitas vezes contraditória teia de ideias que constituem o que chamamos de humanidade.

Olhamos para o livro: a pilha de folhas agrupadas e protegidas pela capa. Sabemos, porém, que o livro de verdade, o que realmente importa, é o que consta nessas páginas e a forma como isso pode ecoar entre diferentes leitores.

Não é por acaso que se trata do símbolo favorito para arder nas mãos de trogloditas. Qualquer autoritarismo costuma ostentar sua força proibindo romances, banindo autores, vandalizando bibliotecas, dificultando a circulação ou, de forma mais banal, acendendo fogueiras para transformar em cinza o que tanto temem.