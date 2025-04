5 livros e autores entre os preferidos do papa Francisco; um é argentino

Outros autores apreciados pelo papa Francisco

Fiódor Dostoiévski. O papa frequentemente mencionava Dostoiévski como uma influência significativa, apreciando sua exploração da alma humana e das tensões entre fé e razão. "Memórias do Subsolo" foi um dos livros citados pelo religioso como um de seus prediletos. "Dostoiévski me ajudou muito na pregação", disse ele, em fala descrita no livro "Nos teus olhos está a minha palavra", de Antonio Spadaro, de 2016.

Domenico di Michelino retrata Dante Alighieri com o livro 'A divina comédia' Imagem: Brasil Escola

Dante Alighieri. Papa Francisco revelou que via em "A Divina Comédia" uma profunda jornada espiritual, refletindo sobre o pecado, a redenção e a busca pela união com Deus. Em 2015, no centenário da morte de Dante Alighieri, o pontífice publicou uma carta em nome da Igreja Católica em homenagem ao célebre autor.

Não pode faltar a voz da Igreja que se associa à comemoração unânime do homem e do poeta Dante Alighieri. Melhor do que muitos outros, soube exprimir, com a beleza da poesia, a profundidade do mistério de Deus e do amor Papa Francisco, em carta apostólica publicada em 2015

Alessandro Manzoni. "Os Noivos", romance histórico do autor italiano era uma leitura recorrente para o papa desde a infância. Ele contou em um de seus discursos que foi influenciado por sua avó a decorar o início do livro.