Mais melancólico, o novo 'Lobisomem' ainda assusta

Algo difícil de responder. É uma minissérie caprichada, um pouco acima da média, mesmo com rostos pouco conhecidos no elenco. Mas falta muita coisa para o espectador estar diante de uma produção memorável. Falta uma boa história, às vezes parece uma telenovela brasileira com cavalos, rifles e tribos indígenas. Na verdade, nem seria uma telenovela brasileira das boas.

A ausência de um roteiro mais emocionante, com boas sacadas para fisgar o espectador, é indisfarçável. Para piorar, "Terra Indomável" fica bem longe de um caráter épico, o que poderia dar até um pouco mais de personalidade à coisa toda.

No fim, é uma aventura de caubóis. Pode ser um passatempo destinado a quem gosta do gênero. Mas daí a virar esse sucesso todo é mais um desses casos inexplicáveis no streaming.

"Terra Indomável", 2025

Criação Mark L.Smith

Elenco Taylor Kitsch, Betty Gilpin, Dane DeHaan

Classificação 14 anos

Onde Netflix (Trailer)

"The Pitt", série com episódios lançados semanalmente que teve bom início, lembra uma mistura de "Plantão Médico" com "24 Horas". Com o primeiro, a semelhança é ter como astro Noah Wyle, que era colega de George Clooney no "Plantão Médico" nos anos 1990. E da série que consagrou Kiefer Sutherland como Jack Bauer traz a experiência de ser em "tempo real". Seus 15 episódios de uma hora formam um plantão completo de 15 horas num hospital movimentado. "The Pitt", 2025 | Criação - R. Scott Gemmill | Elenco - Noah Wyle, Tracy Ifeachor, Patrick Ball | Classificação - 14 anos | Onde - Max