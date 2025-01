'Chico Bento e a Goiabeira Maraviosa' é 'bão', atual e fiel ao personagem

Um causo divertido, aparentemente ingênuo, mas muito astuto e engraçado, sobre o dia em que quiseram derrubar a goiabeira do Nhô Lau. Assim é "Chico Bento e a Goiabeira Maraviosa", que estreia nesta semana e amplia o universo de Maurício de Sousa nos cinemas.

Dirigido por Fernando Fraiha, produtor dos longas "Laços" e "Lições", que levaram a Turma da Mônica para os cinemas e têm direção de Daniel Rezende, "Chico Bento" é tão delicioso quanto as goiabas que o menino ama e rouba do sítio do Nhô Lau (Luís Lobianco).

O próprio diretor Fernando Fraiha, Raul Chequer e Helena Altheman assinam o roteiro e acertam em cheio no tom de causo (ou fábula) que o filme tem. Um desses causos deliciosos de ouvir e de imaginar, mas aqui a imaginação ganha corpo com uma direção de arte cuidadosa (assinada por Marinês Mencio) e uma direção de fotografia que retrata essa vila com poesia na medida certa (assinada por Gustavo Hadba). Tudo é lúdico, mas sem perder o realismo.