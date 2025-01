Shape Stallone, violência e sem ator autista: o que está por trás de 'MMA'

Para que a atuação de Guilherme Tavares fosse convincente, a produção contou com pessoas autistas que ajudavam durante as filmagens, além da presença de Marcos Mion, tido como "coach espiritual" pelo diretor quando o assunto era lidar com o transtorno.

A exibição de "MMA" contará com sessões azuis, ou seja, adaptadas para autistas. Elas contam com sons mais baixos e a luz acessa, para que as pessoas com distúrbio sensorial se sintam mais confortáveis durante todo o filme.

Para mim, como pai de autista e ativista da causa, é muito importante que a gente fizesse um filme fidedigno. Era muito importante que tivessemos pessoas autistas no set para validar tudo o que estávamos fazendo. E é muito importante que esse filme chegue até a comunidade autista também. Então, essas sessões adaptadas são muito importantes. Marcos Mion

O envolvimento do protagonista na causa de pessoas com autismo não é novo. Em 2020, por exemplo, foi sancionada a Lei Romeo Mion, que criou a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. A referida carteira é gratuita e garante prioridade nas áreas de saúde, educação e assistência social. Segundo o IBGE, o Brasil tem cerca de 2 milhões de pessoas autistas, correspondendo a 1% da população.

Mion vive Max Machadada, lutador de MMA Imagem: Divulgação/ Divulgação