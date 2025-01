Gêmeos cowboys do BBB 25 são os famosos 'pipoca gourmet', diz Dantinhas

Antes de conhecer de primeira, não simpatizo. Principalmente por causa da foto do potrinho.

Mas enfim, vai que eles são carismáticos, conquistam o público. E agora eu vou chamar de Gabriel e de Pedro, porque está me perturbando.

Dantinhas

Barney: Vitória Strada larga na frente e está no lugar certo

Já o comentarista Chico Barney destacou que a atriz Vitória Strada, integrante do grupo camarote no Big Brother Brasil 25, larga muito na frente no favoritismo e está no lugar certo.

A Vitória Strada, eu acho que ela sai muito na frente. Essa ideia de ela ser muito conhecida, de ela ter protagonizado muitas coisas, é verdade, faz sentido e é preocupante. É preocupante para os outros que estão concorrendo. E eu estou achando que a Vitória Strada está no lugar certo.

Chico Barney

Confira o comentário: