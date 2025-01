Elenco BBB 25 hoje (9): veja lista atualizada das duplas participantes

Participantes vão entrar em duplas. Tanto integrantes do Camarote quanto do grupo Pipoca entrarão no programa com alguém próximo.

Rodrigo Dourado assume o lugar de Boninho. O diretor ocupa o cargo do famoso "Big Boss" e está à frente da edição.

Mesmo com o apelo nas redes sociais, a emissora decidiu manter as eliminações sem a presença do público. A Globo estudava retornar com a plateia, mas optou por seguir sem os espectadores. Conforme apurado pela coluna de Pasin, as entrevistas com Tadeu Schmidt rendem audiência e a presença do público poderia atrapalhar a dinâmica.

Ed Gama e Ana Clara apresentam novo programa do BBB 25 Imagem: Globo/Divulgação

Ana Clara e Ed Gama comandam novo programa do BBB 25. Os dois apresentarão o "Big Show", do Multishow, que substitui "A Eliminação" e irá ao ar toda segunda-feira à noite.

Ex-BBBs assumem programas ligados ao BBB. Gil do Vigor, Beatriz Reis e Giovanna Pitel estrelarão o "Bate-Papo BBB", "Flashes do BBB" e "Mesacast BBB", respectivamente.