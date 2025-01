Amigos de Ana Castela, João Gabriel e João Pedro trabalham em rodeios

João Gabriel venceu um reality virtual do influenciador Jacques Vanier. Ele passou a morar e trabalhar em uma propriedade de Jacques junto com o irmão e ganhou uma viagem para Barretos.

Apesar de estar solteiro, João Gabriel fez um acordo com uma mulher fora da casa. Ele diz que vai respeitá-la e manter a lealdade e acha que não tem coragem de ficar com outra pessoa no confinamento.

A gente gosta da vida no campo. Somos muito parecidos em tudo, mas o meu irmão é o mais esquentado. Tenho que ficar segurando ele nesse bailão da vida. João Pedro

Muito unidos, o máximo de tempo que já passaram separados foi uma semana. "Nós dois somos muito parecidos, é um pelo outro, e nossa conexão é forte demais", diz João Gabriel.

Os gêmeos fizeram tatuagens para poderem ser identificados. João Pedro tem o braço direito tatuado, e João Gabriel, o direito.

João Pedro é mais tranquilo e namorador. Ele diz que seu ponto fraco é ser xingado: quando é assim, responde na mesma moeda.