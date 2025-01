BBB 25: veja lista completa das duplas da nova edição do reality da Globo

*Os demais participantes serão anunciados ao longo da programação da Globo.

Novidades do BBB 25

A Globo cancelou o pay-per-view. Agora, todas as câmeras do reality são exclusivas do streaming da emissora, Globoplay.

Participantes vão entrar em duplas. Tanto integrantes do Camarote quanto do grupo Pipoca entrarão no programa com alguém próximo.

Rodrigo Dourado assume o lugar de Boninho. O diretor ocupa o cargo do famoso "Big Boss" e está à frente da edição.