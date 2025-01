Globo de Ouro: Além de 'Ainda Estou Aqui', veja outras indicações do Brasil

Marília Pera em "Pixote - A Lei do Mais Fraco" Imagem: Reprodução

"Dona Flor e seus Dois Maridos"

Filme protagonizado por Sônia Braga concorreu em melhor filme estrangeiro em 1976, mas perdeu para "Sonata de Outono", uma coprodução de Suécia, Alemanha Ocidental e França, dirigido por Ingmar Bergman.

Sônia Braga, José Wilker e Mauro Mendonça em cena de "Dona Flor e Seus Dois Maridos" (1976) Imagem: Divulgação

"Orfeu Negro"

Este é uma espécie de roubo na lista. Por mais que seja um filme falado em português, com atores brasileiros, a produção é ítalo-franco-brasileira, dirigida pelo francês Marcel Camus. E foi a França que levou a estatueta com a vitória do longa no Globo de Ouro.