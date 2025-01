Globo de Ouro: Marido de Tilda Swinton vê memes e exalta Fernanda Torres

A reação de Tilda Swinton à vitória de sua concorrente Fernanda Torres no Globo de Ouro viralizou tanto no Brasil que os memes chegaram na família da atriz.

O que aconteceu

Sandro Kopp, marido de Tilda Swinton, viu os memes. Na segunda-feira (6), ele compartilhou um vídeo do momento em que Fernanda Torres foi anunciada vencedora do prêmio e escreveu: "Aparentemente isso está virando um meme no Brasil! Um momento tão maravilhoso".