Após Globo de Ouro, Fernanda Torres será indicada ao Oscar? Veja histórico

Isso também já aconteceu em outras categorias, como melhor ator em filme de drama. Jim Carrey, que venceu as categorias principais do Globo de Ouro por "O Show de Truman" e "O Mundo de Andy", nunca foi indicado ao Oscar. O mesmo aconteceu com Madonna, escolhida melhor atriz por filme de comédia ou musical no Globo de Ouro por "Evita", mas ignorada pelo Oscar.

O Globo de Ouro não tem influência direta sobre o Oscar —os prêmios sequer são votados pelas mesmas pessoas. No Globo de Ouro, votam 334 jornalistas estrangeiros que cobrem cinema e TV americanos. No Oscar, votam 10 mil membros da indústria cinematográfica.

No entanto, a vitória no Globo de Ouro traz uma visibilidade importante para Fernanda Torres em um momento estratégico. "Não existe entrelace entre o Globo de Ouro e o Oscar, então a vitória no primeiro não garante a disputa pelo segundo. O que ocorre é o aumento de visibilidade para os votantes da Academia, e dessa forma a estatueta da Fernanda ajuda que mais gente saiba quem ela é. O jogo agora é de percepção e de momento", explica Roberto Sadovski, colunista do UOL.

O Globo de Ouro aconteceu em um momento decisivo: a votação para as indicações do Oscar começa nesta quarta-feira (8) e vão até domingo (12). "O timing para Fernanda Torres e 'Ainda Estou Aqui' serem vistos e votados é perfeito. O Globo de Ouro trouxe a energia necessária, que havia sido um pouco perdida quando Fernanda ficou de fora da lista de pré-finalistas do BAFTA", avalia Flavia Guerra, colunista do UOL.

Como as estatísticas mostram, apenas duas vezes as vencedoras do Globo de Ouro de melhor atriz não foram indicadas ao Oscar. Os números jogam a favor do Brasil. Agora, é aguardar para que os membros da Academia também concordem com o histórico. Flavia Guerra

Vale lembrar que a categoria de melhor atriz no Oscar é ainda mais disputada que a do Globo de Ouro por não ser dividida em gêneros. No Globo de Ouro, 12 indicadas se dividem entre as categorias de melhor atriz em filme de drama e melhor atriz em filme de comédia. No Oscar, são apenas cinco indicadas ao prêmio de melhor atriz, que abrange todos os gêneros.