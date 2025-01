Fernanda Torres precisa declarar prêmio do Globo de Ouro à Receita Federal?

A estátua do Globo de Ouro é feita de zinco, latão e acrílico. Metais são construídos em um processo de revestimento usando níquel, cobre, prata e ouro 24K. Cada estatueta possui um chip NFC com código personalizado, que garante autenticidade e pesa 7,85 libras (3,56 kg).

Troféus de prêmios especiais, como os prêmios Cecil B. DeMille e Carol Burnett, ainda têm bases de mármore. Prêmios medem 12,77 polegadas (32,44 cm) de altura e 3,64 polegadas (9,25 cm) de largura. Além disso, contém uma representação do globo, circundada por uma tira de filme, no topo de uma base cilíndrica com a inscrição do Globo de Ouro.

Além do prêmio, os vencedores do Globo de Ouro são presenteados também com uma bolsa de brindes avaliados em US$ 1 milhão (cerca de R$ 6 milhões). O kit foi selecionado pela equipe da publicação Robb Report, especializada em artigos e experiências de luxo, entregue em uma bolsa exclusiva feita em camurça marrom pela marca de viagens Atlas Bespoke.

Questionada se os brindes também são isentos de tributação, a Receita Federal não respondeu ao questionamento até a publicação desta matéria. Caso haja resposta, a reportagem será atualizada.