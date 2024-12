Oscar 2025: Brasil se mantém na disputa com 'Ainda Estou Aqui'

"Ainda Estou Aqui", Brasil

"Universal Language", Canadá

"Waves", República Tcheca

"A Menina com a Agulha", Dinamarca

"Emilia Pérez", França

"A Semente do Fruto Sagrado", Alemanha

"Touch", Islândia

"Kneecap - Música e Liberdade", Irlanda

"Vermiglio", Itália

"Flow", Letônia

"Armand", Noruega

"From Ground Zero", Palestina

"Dahomey", Senegal

"Como Ganhar Milhões Antes Que a Avó Morra", Tailândia

"Santosh - Vozes da Hierarquia", Reino Unido

Entenda o processo de indicação

Para entrar na disputa, o filme precisa seguir alguns critérios para se candidatar. A obra deve ser exibida em um cinema por, pelo menos, sete dias consecutivos —no caso dos candidatos a Melhor Filme, esse cinema deve estar em uma das áreas determinadas pela Academia (Los Angeles, Nova York, Bay Area, Chicago, Miami ou Atlanta). O filme lançado em outros formatos (como streaming, DVD ou televisão) antes do cinema é desclassificado.

Os candidatos a Melhor Filme Estrangeiro seguem regras distintas. O filme não precisa ser exibido nos Estados Unidos, e mais de 50% das falas devem ser em um idioma que não o inglês. A Academia só aceita um filme de cada país por ano —no Brasil, é a Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais quem faz a seleção.

Cada categoria tem diferentes prazos de candidatura. Segundo o site da Academia, o processo de candidatura envolve um envio de formulário e materiais sobre cada filme, com regras diferentes dependendo da categoria. Neste ano, quase todos os prazos de candidatura se encerraram até 14 de novembro.

Quem vota? A Academia do Oscar tem mais de 10 mil membros, todos eles profissionais da indústria —atores, diretores, produtores, profissionais de figurino, direção de arte, etc. 95% deles votam no Oscar, segundo a revista Vanity Fair. Quem não é convidado pela Academia para se tornar membro só consegue entrar caso seja indicado por dois outros membros de sua área. Ou seja, atores só podem indicar outros atores.