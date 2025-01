Após Globo de Ouro, mais que dobra nº de salas exibindo 'Ainda Estou Aqui'

"Ainda Estou Aqui" aumentou a exibição brasileira em 113% após Fernanda Torres, 59, vencer o prêmio de melhor atriz em filme de drama no Globo de Ouro 2025, no último domingo (5).

O que aconteceu

O longa dirigido por Walter Salles agora está em exibição em 400 salas brasileiras. Antes do Globo de Ouro, "Ainda Estou Aqui" podia ser assistido em 187 salas. Portanto, o filme mais do que dobrou o número de locais de exibição, com um aumento de 213 salas. As informações foram confirmadas para Splash pela Sony, distribuidora do longa.

O número de cinemas exibindo também cresceu: de 145 para 350, ou seja, um aumento de aproximadamente 141,38%. Neste caso, cinema é entendido como estabelecimento no qual há salas de exibição.