Datena diz que Fernanda Torres 'tomou lugar' de Bolsonaro como mito

Datena, 67, disse que Fernanda Torres "tomou o lugar de Bolsonaro como mito" ao ganhar o Globo de Ouro de melhor atriz em drama pela atuação em "Ainda Estou Aqui".

O que aconteceu

O apresentador comentava a vitória da artista. "Saiu de uma atriz maravilhosa, fantástica, para ser um mito. Tomou o lugar do Bolsonaro, se tornou um mito. Ela é fantástica", disse nesta terça-feira (6), ao conversar com os apresentadores do Fofocalizando durante a transição para o Tá Na Hora, programa sob o comando de Datena.