Cineasta explica sobre as chances de Fernanda Torres no Oscar

De acordo com a cineasta Fernanda Schein, brasileira que integra o time de edição na Netflix, o Globo de Ouro costuma ser um bom indicativo:

"Ganhar o Globo de Ouro certamente facilita, mas não garante o Oscar. A vitória traz mais tração e visibilidade tanto para o filme quanto para Fernanda Torres, algo essencial nessas corridas de premiação. O prêmio também é um excelente termômetro — nos últimos 10 anos, 8 atrizes que ganharam o Globo de Ouro também levaram o Oscar", lembra.

Por outro lado, a divisão de categorias pode ser um empecilho. Diferente do Globo de Ouro, o Oscar tem uma categoria única, o que aumenta a concorrência. "Mesmo com desafios, acredito que Fernanda Torres será indicada no dia 23", aposta Schein.

A cineasta também destaca como ponto positivo a narrativa de "correção histórica" que se formou ao redor de Torres: "25 anos atrás, Fernanda Montenegro não levou o Oscar por 'Central do Brasil', mas agora sua filha pode trazer o primeiro prêmio do Brasil na categoria de Melhor Atriz. Esse é exatamente o tipo de história de azarão que os americanos adoram. Combinado ao carisma e talento de Fernanda, isso a torna uma candidata forte e me deixa otimista!"

Torres passou a frente de nomes como Angelina Jolie e Nicole Kidman, queridinhas de Hollywood. Segundo Schein, desbancar grandes nomes é um feito marcante e pode abrir portas para uma nova etapa na carreira da atriz.

"Sua performance não só a destacou artisticamente, mas também a posicionou como uma figura bem recebida por Hollywood, com potencial para construir uma presença ainda mais significativa nesse cenário. Independentemente de seus próximos passos, essa conquista é um marco que eleva tanto sua trajetória pessoal quanto o cinema brasileiro como um todo".