Filme 'Emília Perez' é esnobado em premiação LGBTQIA+

Filme aborda a temática transgênero. No enredo, uma advogada (Zoe Saldaña) precisa ajudar um chefão do narcotráfico mexicano a fazer uma cirurgia de redesignação sexual, porque deseja se aposentar e viver a vida com a mulher bem mais nova (Selena Gomez).

Trata-se de uma comédia musical. A atriz espanhola Karla Sofia Gascón tem destaque na produção ao interpretar a nova versão do traficante.

Vale lembrar que "Emilia Pérez" venceu o Globo de Ouro de melhor filme estrangeiro. Ele concorria contra o brasileiro "Ainda Estou Aqui", "Tudo que Imaginamos Como Luz", "The Girl with the Needle", "The Seed of the Sacred Fig" e "Vermiglio".