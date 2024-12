'Ainda Estou Aqui' é indicado a melhor filme estrangeiro no Globo de Ouro

"Ainda Estou Aqui" foi indicado a melhor filme estrangeiro no Globo de Ouro na manhã desta segunda-feira (9).

O filme de Walter Salles vai concorrer com os longas "Tudo que Imaginamos como Luz" (Índia), "A Semente da Figueira Sagrada" (Alemanha), "The Girl With The Needle" (Dinamarca), "Emilia Perez" (França) e "Vermiglio" (Itália).

Fernanda Torres, protagonista do filme, também foi indicada como Melhor Atriz. Ela disputa com Angelina Jolie ("Maria"), Nicole Kidman ("Babygirl"), Tilda Swinton ("O Quarto ao Lado"), Pamela Anderson ("The Last Showgirl") e Kate Winslet ("Lee").