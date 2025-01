Globo de Ouro: veja horários, como assistir e destaques da premiação

No Brasil, o Globo de Ouro será transmitido pela TNT e pela plataforma de streaming Max. Na TNT, o evento terá tradução simultânea em português e análises da especialista Aline Diniz. A Max oferecerá também o áudio original, em inglês.

"Ainda estou aqui" e Fernanda Torres são destaques

Fernanda Torres concorre ao prêmio de melhor atriz em filme de drama pelo papel em "Ainda estou aqui". A brasileira é a favorita para vencer o prêmio, segundo as apostas da Variety, revista americana especializada.

"Ainda estou aqui" também disputa a categoria de melhor filme em língua estrangeira. O filme, dirigido por Walter Salles, concorre com "Tudo que Imaginamos Como Luz", "Emilia Pérez", "The Girl with the Needle", "A Semente do Fruto Sagrado" e "Vermiglio".

A apresentação ficará a cargo da humorista Nikki Glaser. Neste ano, ela se destacou no "roast" de Tom Brady (Netflix), especial dedicado a "detonar" o jogador de futebol americano.

Viola Davis será homenageada por sua contribuição para as artes e para o entretenimento. Ela ganhará o prêmio Cecil B. DeMille.