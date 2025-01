Apesar de vencer 'Ainda Estou Aqui', 'Emilia Pérez' acumula polêmicas; veja

A produção chegou a justificar a escolha dizendo ter considerado que "as atrizes escolhidas eram melhores para os papeis", mesmo procurando por artistas na América Latina que poderiam estar no filme. "Audiard olhou para todas igualmente. Ele não estava dizendo que queria uma atriz de renome. Ele só queria a melhor atriz para o papel. E acabaram sendo Selena e Zoe", disse a diretora de elenco Carla Hool em entrevista ao SAG-Foundation.

Apesar da declaração da declaração de Hool, Selena Gomez foi duramente criticada por mexicanos e pessoas que falam espanhol pelo "descuido" da atriz com o idioma. Ela se defendeu e disse que teve apenas alguns meses para se preparar para o papel e para falar em espanhol. "Sinto muito por fazer o melhor que pude com o tempo que me foi dado. Isso não diminui o quanto trabalhei e coloquei o coração nesse filme", comentou em um vídeo que a criticava.

Outro tópico que desagradou bastante foi a representatividade. Segundo a Aliança Gay e Lésbica Contra a Difamação (GLAAD), "Emilia Pérez" não tem uma boa representação transgênero, ao propagar estereótipos da comunidade ao reciclar os estereótipos e clichês, apesar de ter como protagonista uma atriz trans: Karla Sofía Gascón. "É um retrocesso para a representação trans", disseram.