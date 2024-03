Montenegro revela torcida inusitada de astro no Oscar: 'Nós dois perdemos'

"Central do Brasil"

O filme acompanha Dora (Montenegro), uma mulher que trabalha escrevendo cartas para analfabetos na estação Central do Brasil, no centro da cidade do Rio de Janeiro. Ainda que a escrivã não envie todas as cartas que escreve — as cartas que considera inúteis ou fantasiosas demais —, ela decide ajudar um menino (Vinícius de Oliveira), após sua mãe ser atropelada, a tentar encontrar o pai que nunca conheceu, no interior do Nordeste.

A Splash, Fernanda Montenegro relembra a produção do filme. "Há sempre uma sadia ambição humana e artística quando temos um projeto de realização a serviço da nossa vocação inarredável. Walter Salles e eu já tínhamos tido contatos para filmagens no passado, que não aconteceram."

Nós nos reencontramos no projeto 'Central do Brasil'. Aceitei com muito prazer fazer parte dessa produção. Sempre admirei a criação celular, intimista, extremamente honesta de seus filmes.

Fernanda Montenegro

A atriz se emocionou ao ler o roteiro do longa pela primeira vez. "Aceitei fazer parte desse projeto tão apaixonante. Mas, essa produção não teria acontecido se o menino, Vinícius de Oliveira, não tivesse sido encontrado. Foi uma filmagem votiva."