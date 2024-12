Álcool, droga e depressão: documentário expõe vida e carreira de Elton John

Luchino Visconti (1906-1976) é um monstro sagrado na Itália. Fez filmes de belíssima fotografia e direção rígida dos atores, principalmente quando sua proposta era adaptar obras lapidares da literatura mundial. Como os filmes 'O Estrangeiro' (1967), baseado no livro de Albert Camus, e 'Morte em Veneza' (1971), inspirado no romance de Thomas Mann.

'O Leopardo' é uma de suas obras mais imponentes. O roteiro dramatiza o livro homônimo do italiano Giuseppe Tomasi di Lampedusa (1896-1957), colocando o ídolo norte-americano Burt Lancaster (1913-1994) no papel do príncipe Fabrizio Salina. Homem íntegro, ele tem a missão de preservar os privilégios da aristocracia siciliana nos tempos conturbados da Itália em 1860.

Nas tramas paralelas, um casal reúne dois dos rostos mais bonitos das telas: o francês Alain Delon e a italiana Claudia Cardinale. As intrigas são envolventes, mas talvez o filme seja um pouco lento para a geração mais nova, habituada ao TikTok. Azar desse pessoal.

'O Leopardo', 1970

Direção Luchino Visconti

Elenco Burt Lancaster, Alain Delon, Claudia Cardinale

Classificação 14 anos

Onde Looke, ClaroTV+ (Trailer)

Imagem: Divulgação

