'Emilia Perez': de filme esdrúxulo a forte concorrente ao Oscar 

Hollywood ama histórias como a de Gascón. A arte imitando a vida de certa forma e provando que "Emilia Perez" não é tão absurdo assim. Obviamente que Jacques Audiard extrapola o tom para contar uma história operística e trágica, repleta de tensão, paixão, culpa, redenção e violência.

Quando Emilia começa a tomar consciência do mal que causou quando era Manitas, começa a entrar em contato com a história de tantas mães, mulheres, irmãs, amigas de desaparecidos da guerra dos narcos. Ela entra para o movimento social que busca o paradeiro dos desaparecidos e mais uma vez sua vida sofre um revés.

Musical, melodrama e até thriller de ação, "Emilia Pérez" não tem medo de arriscar e traz Selena Gomez no papel da mulher do ex-traficante que se torna Emilia Imagem: Divulgação / PAGE 114/WHY NOT PRODUCTIONS/PATHÉ FILMS/FRANCE 2 CINÉMA

Bem dirigido, meticuloso na construção de cada cenário e número, o longa também é kitsch e beira o brega em alguns momentos. Mas, por outro lado, convida o público a embarcar em um musical que foge aos padrões e a mergulhar na contradição entre a realidade latino-americana, nos dramas de uma mulher trans que quer construir uma nova vida, mas que está no fio da navalha. Afinal, não se apaga uma trajetória de violência e brutalidade facilmente. É sobre o caráter trágico da vida, num tom operístico, que opera "Emilia Perez".

Baseado em um capítulo do livro do autor francês Boris Razon, "Écoute" ("Escute", de 2018), "Emília Perez" se arrisca ao fazer essa geleia geral, navegando em uma realidade sociocultural que Audiard não domina, mas se mantém fiel a sua própria tradição de navegar por temas e gêneros diferentes e em universos que também descobre no processo de escrita. A propósito, o filme, que o cineasta disse que originalmente queria ter transformado em uma ópera, foi inscrito na categoria de roteiro adaptado do Oscar 2025.

Audiard coescreveu o roteiro de "Emilia Perez" com Thomas Bidegain, parceiro de longa data. A trilha ficou a cargo do compositor e arranjador francês Clément Ducol e da cantora francesa Camille, que escreveu as canções do filme. Como musical, o longa é irregular, oscilando entre números que fluem muito bem, em tons de comédia e drama leve, ou que se levam a sério demais, com mão pesada.