CCXP 24: maior roteirista de quadrinhos dos X-Men esbanja deboche em painel

Foi anunciada a participação do desenhista John Romita Jr., que fez parceria com Claremont nos X-Men de 1988 a 1990, mas ele não compareceu na primeira parte do painel. O público não recebeu nenhuma explicação sobre sua ausência.

Chris Claremont no painel de X-Men, no Palco Omelete, durante a CCXP 24 Imagem: Leo Franco/AgNews

Completaram o painel dois brasileiros que estão desenhando há um bom tempo para a Marvel, Lucas Werneck e RB Silva. Ambos destacaram o orgulho de desenhar X-Men e dedicaram boa parte de duas intervenções a enaltecer o trabalho de Claremont.

Por sua vez, o roteirista pegou pesado com a Fox, estúdio que fez os filmes dos X-Men até agora. "Ninguém por lá tem mais de meio cérebro! Vejam o sucesso de 'Wolverine & Deadpool'. Se a Fox tivesse tratado os X-Men como deveria, quanto estariam faturando agora?"

Ele fez questão de repetir "Wolverine & Deadpool", invertendo a ordem dos nomes dos heróis no título do filme, para destacar que considera Wolverine o mais importante da dupla.

Guilherme Jacobs, editor-chefe do Omelete e apresentador do painel, disse que conversou com gente da Marvel que revelou a apreensão do estúdio por assumir a partir de agora a produção dos próximos filmes dos X-Men.