Público não deixa ator de 'The Walking Dead' falar em painel de 'Bailarina'

Norman Reedus, astro de "The Walking Dead" esteve presente no painel de "Bailarina" durante A CCXP 24.

O que aconteceu

O ator não conseguia falar, pois, em todas às vezes que era chamado, o público ia à loucura. Depois de algumas tentativas, o assunto virou uma piada entre todos no palco.

O apresentador do painel, Marcelo Furlan, percebendo que o público estava acertado com a presença do ator, começou a falar o seu nome apenas pelas reações. Todos os presentes ficaram chocados com o amor dos brasileiros pelo ator.