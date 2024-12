Equipe de 'Avowed' promete RPG altamente explorável e repleto de surpresas

De "Dragon Age: Inquisition" (2014) a "Baldur's Gate III" (2023), a última década tem sido ótima para fãs de jogos de RPG cheios de customização, narrativas e mundos fantásticos. Cada vez mais próximo, 2025 já tem o primeiro grande título do gênero com "Avowed", fantasia medieval que chega ao PC e aos consoles Xbox em fevereiro.

Ótima década para RPGs

Durante a CCXP 24, Splash conversou sobre a aventura épica com os desenvolvedores da Obsidian Entertainment. "Tem sido um bom momento para os jogadores lembrarem o que amam no gênero, e o quão empolgante é fazer parte de um mundo rico e colorido, vivendo na pele de um personagem e criando seu próprio caminho pela história", falou a diretora Carrie Patel sobre a ótima década para os RPGs. "Nós, desenvolvedores, também somos jogadores, então é ótimo poder jogar esses outros jogos, e nos enche o coração ver a enorme demanda do público pelo tipo de experiência que nós construímos."

"Avowed" é criado por gente com duas décadas de experiência no estilo. O estúdio não é nenhum novato no gênero, muito pelo contrário, se dedica integralmente à aventuras do tipo desde o começo dos anos 2000, responsável por obras como "Fallout: New Vegas" (2010), "Pillars of Eternity" (2014) e "Pentiment" (2022).