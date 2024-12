Rival de Senna, Nelson Piquet está mais 'sumido' do que Galisteu em série

Nelson Piquet, 72, também aparece na série "Senna", lançada na última sexta-feira (29). Assim como Adriane Galisteu, ex-namorada de Ayrton, o rival brasileiro do protagonista também tem rápidas aparições no sucesso da Netflix.

Aparições de Piquet em série

Piquet aparece na série por apenas 50 segundos, somando duas sequências. Adriane Galisteu é retratada na produção por 1 minuto e 33 segundos, conforme levantamento feito por Splash.

A primeira cena com Piquet retrata uma festa em Mônaco dias antes do Grande Prêmio realizado no principado em 1984. Câmera permaneceu focada em Nelson por apenas 12 segundos. "Você já deveria saber qual tipo de pessoa o Piquet é. Dizem que ele não quis você na equipe Brabham", diz Laura Harrison, personagem fictícia, em diálogo com Senna. "Nelson sabia que eu não ia topar ser o segundo piloto", respondeu o protagonista.