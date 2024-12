'Nada a ver com ela': Leone explica poucas aparições de Galisteu em 'Senna'

Adriane Galisteu (Julia Foti) divide a cena com Ayrton Senna (Gabriel Leone) em apenas duas sequências em "Senna", série lançada pela Netflix na sexta passada (29). Em entrevista exclusiva para Splash, Leone explica a decisão de não aprofundar o relacionamento entre o piloto e a modelo, destacando a opção narrativa de focar em outros períodos marcantes da vida de Ayrton.

Não acho que faltou explorar mais. Foi uma escolha da construção do nosso roteiro. Não teve nada a ver com Galisteu. Contamos sobre 1991 e pulamos para o último final de semana da vida de Ayrton, em 1994. Não aprofundamos em 1992 e 1993, período em que ele conheceu Adriane. Ficaria repetitivo dentro da construção da nossa história. Gabriel Leone

A produção também explora outros relacionamentos do piloto, como o com Xuxa (Pâmella Tomé), que ganha destaque no terceiro episódio. Mostra início e fim do relacionamento que chamou a atenção da mídia em 1988. "Foi um amor bonito e importante para os dois. Xuxa fala com o maior carinho do Ayrton até hoje. Conheci ela recentemente em um evento, e ela contou histórias ótimas."