Família Senna teve controle de série e Galisteu 'não é foco', diz sobrinha

Bianca admite que a exigência de controle dos herdeiros tornou o plano mais demorado. Até que eles se entenderam com a produtora brasileira Gullane e a Netflix. "Uma das principais razões [da demora] é que a família queria ter certeza do que iria sair - que faria jus à personalidade do Ayrton", ela diz.

Galisteu sem foco

Uma ideia da família, que Bianca explica para Splash, é de que as relações amorosas de Ayrton não estariam "no foco da história".

No caso de Adriane Galisteu, o termo é seguido à risca: no 5º episódio, ela aparece dançando no fundo de uma boate, sem foco. Depois, a câmera a enquadra por menos de dois minutos.

As outras duas ex-companheiras mais famosas, Xuxa e Lilian Vasconcellos, sua ex-mulher, têm muito mais tempo de tela. A desaprovação da família ao namoro entre Ayrton e Adriane aparece em diversos relatos da vida do piloto, como a biografia "Ayrton: O Herói Revelado", de Ernesto Rodrigues.

Questionada sobre o espaço de Adriane na série, Viviane diz: "É uma pena que as pessoas fiquem com essa preocupação tão grande com relação a isso, porque não foi por isso que o Ayrton virou quem ele é", diz Bianca.