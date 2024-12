Galisteu e a sombra do mito: a difícil relação com a família Senna

Adriane Galisteu, 51, falou a respeito da curta aparição na série "Senna" (Netflix), que retrata a trajetória de Ayrton Senna (1960-1994).

Meu relacionamento com ele foi o último ano e meio da vida dele. Porém, foi ao meu lado, e essa história também me pertence. E também foi uma história vivida intensamente, cheia de amor, cheia de diversão. Um Ayrton completamente diferente daquilo que vocês já viram. Galisteu, por meio de vídeo no Instagram

A história de amor entre a apresentadora e o piloto voltou aos holofotes após a estreia da série. Um detalhe, no entanto, ainda desperta a atenção do público: a difícil relação da apresentadora com a família Senna.