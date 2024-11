Fortuna da família Senna soma patrimônio do piloto e direitos bilionários

Senna Brands não vendeu ou cedeu direitos de imagem do piloto, mas trabalha em parceria com a Netflix na produção do projeto. "Existe o direito de imagem, da história do Ayrton, e o direito sobre o filme ou série. Existe uma composição neste sentido. Estamos participando, juntos, na lógica de trabalho."

Episódios de "Senna" serão pela Netflix na sexta-feira (29). Em seis capítulos, produção detalha início do brasileiro no automobilismo e termina com a morte do piloto.