Première de Senna em SP tem piada sobre 'rivalidade' de Xuxa e Galisteu

Os relacionamentos vividos por Ayrton Senna, especialmente com Xuxa e Adriane Galisteu, voltaram aos holofotes com a proximidade do lançamento de "Senna", da Netflix.

O tema pode ser delicado para a família do piloto — que vive um conflito por não querer que Galisteu ganhe espaço na obra — mas acabou virando piada na pré-estreia da série, que aconteceu na noite de terça-feira (26), em São Paulo. O evento estava lotado de convidados e jornalistas.

Gabriel Louchard, que dá vida a Galvão Bueno na série, foi o apresentador do evento. Ele fez uma série de brincadeiras com o elenco, diretores e executivos da Netflix. Em determinado momento, ao ver Pâmela Tomé (Xuxa) e Júlia Foti (Adriane Galisteu) sentadas lado a lado, ele falou: